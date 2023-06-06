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В Украине — воздушная тревога, есть пуски ракет

6 июня 2023 02:43
обновлено: 02:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине — воздушная тревога, есть пуски ракет
Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В большинстве областей Украины сегодня ночью, 6 июня, объявлено о масштабной воздушной тревоге.

Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет.

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Этой ночью громко было в Харьковской области. В Купянском районе области россияне повредили трубопровод с аммиаком. А в самом Харькове зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах.

02:07:

Воздушная тревога увеличивается по всей Украине.

02:15:

Сообщается, что первые ракеты входят в воздушное пространство с востока страны.

02:20:

Сообщается, что угроза существует для:

  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Черкасской областей.

02:24:

02:26:

Воздушную тревогу объявили по всей Украине.

По состоянию на 2:37 воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины.

Напомним, за последние недели ракетных и дронных атак по Украине Россия потратила 664 ракеты и ударных иранских дроны Shahed. Это означает, что она использует свои ракетные запасы и майский темп сможет держать не больше полутора-двух недель.

Также мы сообщали, что заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что планы ВСУ по контрнаступлению против российских окупантов остаются в силе, несмотря на многочисленные атаки ракетами и беспилотниками.

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