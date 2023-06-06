В Украине — воздушная тревога, есть пуски ракет
В большинстве областей Украины сегодня ночью, 6 июня, объявлено о масштабной воздушной тревоге.
Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет.
Этой ночью громко было в Харьковской области. В Купянском районе области россияне повредили трубопровод с аммиаком. А в самом Харькове зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах.
02:07:
Воздушная тревога увеличивается по всей Украине.
02:15:
Сообщается, что первые ракеты входят в воздушное пространство с востока страны.
02:20:
Сообщается, что угроза существует для:
- Харьковской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Черкасской областей.
02:24:
02:26:
Воздушную тревогу объявили по всей Украине.
По состоянию на 2:37 воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины.
Напомним, за последние недели ракетных и дронных атак по Украине Россия потратила 664 ракеты и ударных иранских дроны Shahed. Это означает, что она использует свои ракетные запасы и майский темп сможет держать не больше полутора-двух недель.
Также мы сообщали, что заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что планы ВСУ по контрнаступлению против российских окупантов остаются в силе, несмотря на многочисленные атаки ракетами и беспилотниками.