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В Україні — повітряна тривога, є пуски ракет

6 червня 2023 03:29
оновлено: 03:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні — повітряна тривога, є пуски ракет
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У більшості областей України сьогодні вночі, 6 червня оголошено про масштабну повітряну тривогу. 

Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет.

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Цієї ночі гучно було на Харківщині. У Куп‘янському районі області росіяни пошкодили трубопровід із аміаком. А у самому Харкові зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах.

02:07:

Повітряна тривога збільшується по всій Україні.

02:15:

Повідомляєтся, що перші ракети заходять в повітряний простір зі сходу країни.

02:20:

Повідомляється, що загроза існує для:

  • Харківської,
  • Полтавської,
  • Дніпропетровської, 
  • Донецької,
  • Луганської,
  • Черкаської областей.

02:24:

02:26:

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Станом на 2:37, повітряну тривогу оголосили у всіх регіонах України.

03:20:

Моніторингові канали повірмляють про вибухи в столиці. Цю інформацію підтвердив мер столиці Віталій Кличко. 

Нагадаємо, за останні тижні ракетних та дронних атак по Україні, Росія витратила 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Це означає, що вона використовує свої ракетні запаси і травневий темп зможе тримати не більше півтора-два тижні.

Також ми повідомляли, що заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що плани ЗСУ щодо контрнаступу проти російських окупантів залишаються в силі, попри численні атаки ракетами та безпілотниками.

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