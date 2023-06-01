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В Украине проверят все укрытия, — Шмыгаль

1 июня 2023 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине проверят все укрытия, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 июня, украинское правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Проверка укрытий в Украине

Шмыгаль отметил, что во время последней атаки на Киев была недопустимая ситуация, когда люди не смогли попасть в укрытие.

"Поэтому, прежде всего, на сегодняшнем заседании Правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступными для всех людей", — рассказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что будут наработаны изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех лиц, кто своей халатностью подвергает людей смертельной опасности.

"Наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились", — добавил Шмыгаль.

Напомним, в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Также мы писали, что в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить председателя от должности.

Добавим, ранее мы писали о ночной ракетной атаке на Киев 1 июня. Также поделилась фоторепортажем с места событий.

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