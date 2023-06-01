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В Україні перевірять всі укриття, — Шмигаль

1 червня 2023 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні перевірять всі укриття, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 червня, український уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Шмигаль наголосив, що під час останньої атаки на Київ була неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити до укриття.

"Тому перш за все на сьогоднішньому засіданні Уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей", — розповів Шмигаль.

Він також повідомив, що будуть напрацьовані зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих осіб, хто своєю недбалістю наражає людей на смертельну небезпеку.

"Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися", — додав Шмигаль.

 

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити до укриття. Утім, воно було зачинене. 

Також ми писали, що в результаті нічного ракетного обстрілу по столиці 1 червня у Деснянському районі загинуло щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади. 

Додамо, раніше ми писали про нічну ракетну атаку на Київ 1 червня. А також поділилася фоторепортажем з місця подій. 

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