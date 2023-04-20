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В Украине подтоплены почти 2000 домохозяйств и десятки тысяч гектаров земли: детали от ГСЧС

20 апреля 2023 10:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине подтоплены почти 2000 домохозяйств и десятки тысяч гектаров земли: детали от ГСЧС
Спасатели помогают людям в подтопленном населенном пункте. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По состоянию на утро 20 апреля гидрологическая ситуация в Украине контролируется. На севере страны наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках. Сейчас остаются подтоплены 1741 домохозяйств.

Об этом сообщает ГСЧС.

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В ГСЧС рассказали, сколько домохозяйств подтоплено в областях страны:

  • Черниговская — 488;
  • Днепропетровская — 433;
  • Кировоградская — 323;
  • Киевская — 210;
  • Черкасская — 162;
  • Полтавская — 107;
  • Волынская — 18.

Также подтоплены 434 дома. В Днепропетровской области — 276, Кировоградской — 87, Черкасской — 40, Черниговской — 29 и Полтавской — 2.

"В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 тыс 87 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 33 населенных пунктов: Черниговская — 32 и Киевская — 1", — говорится в сообщении.

Всего подразделениями ГСЧС откачано воды 115 м куб, перевезено 326 человек. К работам привлечены 126 специалистов и 51 единиц техники.

Автомобиль спасателей
Автомобиль-амфибия, который используют работники ГСЧС. Фото: ГСЧС
Спасатели помогают людям в подтопленном населенном пункте.
Спасатели помогают людям в подтопленном населенном пункте. Фото: ГСЧС
Спасатели помогают людям в подтопленном населенном пункте.
Спасатели помогают людям в подтопленном населенном пункте. Фото: ГСЧС

Напомним, паводок в Киеве уже несколько дней подряд идет на убыль. По состоянию на утро 19 апреля уровень воды в реке Днепр в пределах столицы составляет 9343 см по Балтийской системе. Это на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки.

Также мы писали, что по данным Укргидрометцентра, сейчас в Украине наблюдается сезонное повышение уровня воды в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Это уже ощутили жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей и Киева.

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