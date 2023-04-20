В Україні підтоплені майже 2000 домогосподарств та десятки тисяч гектарів землі: деталі від ДСНС
Станом на ранок 20 квітня гідрологічна ситуація в Україні контрольована. На півночі країни спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках. Наразі залишаються підтоплені 1741 дворогосподарств.
Про це повідомляє ДСНС.
Підтоплення в Україні
У ДСНС розповіли, скільки дворогосподарств підтоплено в областях країни:
- Чернігівська — 488;
- Дніпропетровська — 433;
- Кіровоградська — 323;
- Київська — 210;
- Черкаська — 162;
- Полтавська — 107;
- Волинська — 18.
Також підтоплено 434 будинки. У Дніпропетровській області — 276, Кіровоградській — 87, Черкаській — 40, Чернігівській — 29 та Полтавській — 2.
"У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис 87 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів: Чернігівська — 32 та Київська — 1", — йдеться у повідомленні.
Загалом підрозділами ДСНС відкачано води 115 м куб, перевезено 326 осіб. До робіт залучено 126 фахівців та 51 одиниць техніки.
Нагадаємо, паводок у Києві вже кілька днів поспіль йде на спад. Станом на ранок 19 квітня рівень води в річці Дніпро в межах столиці становить 9 343 см за Балтійською системою. Це на 7 см менше, ніж минулої доби.
Також ми писали, що за даними Укргідрометцентру, наразі в Україні спостерігається сезонне підняття рівня води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Це вже відчули жителі Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей та Києва.