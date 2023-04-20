В Україні підтоплені майже 2000 домогосподарств та десятки тисяч гектарів землі: деталі від ДСНС

Рятівники допомагають людям у підтопленому населеному пункті. Фото: ДСНС

Станом на ранок 20 квітня гідрологічна ситуація в Україні контрольована. На півночі країни спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках. Наразі залишаються підтоплені 1741 дворогосподарств.

Про це повідомляє ДСНС.

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У ДСНС розповіли, скільки дворогосподарств підтоплено в областях країни:

Чернігівська — 488;

Дніпропетровська — 433;

Кіровоградська — 323;

Київська — 210;

Черкаська — 162;

Полтавська — 107;

Волинська — 18.

Також підтоплено 434 будинки. У Дніпропетровській області — 276, Кіровоградській — 87, Черкаській — 40, Чернігівській — 29 та Полтавській — 2.

"У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис 87 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів: Чернігівська — 32 та Київська — 1", — йдеться у повідомленні.

Загалом підрозділами ДСНС відкачано води 115 м куб, перевезено 326 осіб. До робіт залучено 126 фахівців та 51 одиниць техніки.

Автомобіль-амфібія, який використовують працівники ДСНС. Фото: ДСНС

Рятівники допомагають людям у підтопленому населеному пункті. Фото: ДСНС

Рятівники допомагають людям у підтопленому населеному пункті. Фото: ДСНС

Нагадаємо, паводок у Києві вже кілька днів поспіль йде на спад. Станом на ранок 19 квітня рівень води в річці Дніпро в межах столиці становить 9 343 см за Балтійською системою. Це на 7 см менше, ніж минулої доби.

Також ми писали, що за даними Укргідрометцентру, наразі в Україні спостерігається сезонне підняття рівня води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Це вже відчули жителі Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей та Києва.