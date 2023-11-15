В Украине планируют открыть один из гражданских аэропортов до завершения войны

Львовский международный аэропорт. Иллюстративное фото: Львовский портал

В Украине даже до окончания войны планируют открыть один из гражданских аэропортов. Однако пока неизвестно, о каком именно аэропорте идет речь.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, выступая в Институте Хадсона во время своей поездки в США.

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Подробности об открытии аэропорта

Однако Ермак не сказал, когда может открыться аэропорт и где он вообще будет доступен.

По информации источников УП, речь идет, вероятно, об одном из аэропортов на западе страны.

Усиление ПВО для Украины

Кроме того, во время своего выступления глава ОП рассказал об усилении украинского ПВО.

"Украине нужен надежный зонтик. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне. Следующий год станет решающим в этом отношении", — отметил он.

Напомним, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский заявил, что у аэропорта "Борисполь" есть все необходимые ресурсы, поэтому он заработает в ближайший срок после окончания войны. Эффективное сотрудничество между украинскими аэропортами и авиационными институтами станет решающим фактором для быстрого и успешного возобновления операционной готовности аэропортов.