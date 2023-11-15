Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине планируют открыть один из гражданских аэропортов до завершения войны arrow

В Украине планируют открыть один из гражданских аэропортов до завершения войны

15 ноября 2023 19:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине планируют открыть один из гражданских аэропортов до завершения войны
Львовский международный аэропорт. Иллюстративное фото: Львовский портал
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине даже до окончания войны планируют открыть один из гражданских аэропортов. Однако пока неизвестно, о каком именно аэропорте идет речь.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, выступая в Институте Хадсона во время своей поездки в США.

Читайте также:

Подробности об открытии аэропорта

Однако Ермак не сказал, когда может открыться аэропорт и где он вообще будет доступен.

По информации источников УП, речь идет, вероятно, об одном из аэропортов на западе страны.

Усиление ПВО для Украины

Кроме того, во время своего выступления глава ОП рассказал об усилении украинского ПВО.

"Украине нужен надежный зонтик. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне. Следующий год станет решающим в этом отношении", — отметил он.

Напомним, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский заявил, что у аэропорта "Борисполь" есть все необходимые ресурсы, поэтому он заработает в ближайший срок после окончания войны. Эффективное сотрудничество между украинскими аэропортами и авиационными институтами станет решающим фактором для быстрого и успешного возобновления операционной готовности аэропортов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме