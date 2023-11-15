В Україні планують відкрити один із цивільних аеропортів до завершення війни

Львівський міжнародний аеропорт. Ілюстративне фото: Львівський портал

В Україні навіть до закінчення війни планують відкрити один із цивільних аеропортів. Проте наразі невідомо про який саме аеропорт йдеться.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона під час своєї поїздки до США.

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Подробиці щодо відкриття аеропорту

Проте Єрмак не сказав, коли можуть відкрити аеропорт та де він взагалі буде доступний.

За інформацією джерел УП, йдеться, ймовірно, про один із аеропортів на заході країни.

Посилення ППО для України

Крім того, під час свого виступу голова ОП розповів про посилення української ППО.

"України потрібна надійна парасолька. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні", — зауважив він.

Нагадаємо, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський заявив, що аеропорт "Бориспіль" має всі потрібні ресурси і запрацює у найближчий термін після закінчення війни. Ефективна співпраця між українськими аеропортами та авіаційними інституціями буде вирішальним чинником для швидкого та успішного відновлення операційної готовності аеропортів.