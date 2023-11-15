Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Україні планують відкрити один із цивільних аеропортів до завершення війни arrow

В Україні планують відкрити один із цивільних аеропортів до завершення війни

15 листопада 2023 19:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні планують відкрити один із цивільних аеропортів до завершення війни
Львівський міжнародний аеропорт. Ілюстративне фото: Львівський портал
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні навіть до закінчення війни планують відкрити один із цивільних аеропортів. Проте наразі невідомо про який саме аеропорт йдеться.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона під час своєї поїздки до США.

Читайте також:

Подробиці щодо відкриття аеропорту

Проте Єрмак не сказав, коли можуть відкрити аеропорт та де він взагалі буде доступний.

За інформацією джерел УП, йдеться, ймовірно, про один із аеропортів на заході країни.

Посилення ППО для України

Крім того, під час свого виступу голова ОП розповів про посилення української ППО. 

"України потрібна надійна парасолька. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні", — зауважив він. 

Нагадаємо, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський заявив, що аеропорт "Бориспіль" має всі потрібні ресурси і запрацює у найближчий термін після закінчення війни. Ефективна співпраця між українськими аеропортами та авіаційними інституціями буде вирішальним чинником для швидкого та успішного відновлення операційної готовності аеропортів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі