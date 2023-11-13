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В Украине стало больше мошенников, но украинцы не спешат судиться, — Опендатабот

13 ноября 2023 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине стало больше мошенников, но украинцы не спешат судиться, — Опендатабот
Мошенник за компьютером. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За 10 месяцев в Украине зафиксировано более 73 тысяч уголовных производств о мошенничестве. Это в 1,3 раза больше, чем за предыдущие два года (55 933 случаев).

Об этом сообщает Опендатабот.

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Всего за десять месяцев 2023 года в Украине открыли 73 160 уголовных производств о мошенничестве (по ст. 190). В целом, в этом году зафиксировано в 1,3 раза больше случаев, чем за предыдущие два года 2021-2022. Тогда было 55 933 уголовных производств. В то же время с начала осени открытых производств о мошенничестве уменьшилось на 17%.

"Количество дел по мошенничеству начало стремительно расти летом 2022. Даже несмотря на заметный спад осенью 2023, мошенники все еще активнее, чем до начала полномасштабного вторжения. Осенью 2021 года, в среднем, открывалось 1900 дел по статье о мошенничестве", — говорится в сообщении.

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Количество производств о мошенничестве. Фото: Опендатабот
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Количество производств о мошенничестве. Фото: Опендатабот

Несмотря на растущую активность мошенников, доля дел, доходящая до суда, уменьшилась. Так, в 2023 году подозрение было вручено по каждому пятому делу, а в суд поступило лишь 16,5% от открытого количества производств. Для сравнения, за соответствующий период в 2021 году в суд доходило 30% всех учтенных дел.

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Количество дел о мошенничестве в судебном разбирательстве. Фото: Опендатабот
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Количество дел о мошенничестве в судебном разбирательстве. Фото: Опендатабот

Напомним, недавно украинцев предупредили, что мошенники активно подрабатывают украинское приложение "Дія". Они хотят выманить у людей данные карт, забирать чужие посылки и уезжать за границу.

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