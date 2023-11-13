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В Україні побільшало шахраїв, але українці не поспішають судитися, — Опендатабот

13 листопада 2023 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні побільшало шахраїв, але українці не поспішають судитися, — Опендатабот
Шахрай за комп'ютером. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За 10 місяців в Україні зафіксовано понад 73 тисячі кримінальних проваджень про шахрайство. Це у 1,3 раза більше, аніж загалом за попередні два роки (55 933 випадків). 

Про це повідомляє Опендатабот

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Всього за десять місяців 2023 року в Україні відкрили 73 160 кримінальних проваджень про шахрайство (за ст. 190). Загалом, цьогоріч зафіксовано у 1,3 раза більше випадків, аніж за попередні два роки 2021-2022. Тоді було 55 933 кримінальних проваджень. Водночас від початку осені відкритих проваджень про шахрайство поменшало аж на 17%.

"Кількість справ щодо шахрайства почала стрімко зростати влітку 2022. Навіть попри помітний спад восени 2023, шахраї все ще активніші, аніж до початку повномасштабного вторгнення. Восени 2021 року, в середньому, відкривалося 1900 справ за статтею про шахрайство", — йдеться у повідомленні. 

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Кількість проваджень про шахрайство. Фото: Опендатабот
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Кількість проваджень про шахрайство. Фото: Опендатабот

Попри зростаючу активність шахраїв, частка справ, яка доходить до суду, зменшилась. Так, у 2023 році підозру було вручено по кожній п’ятій справі, а до суду надійшло лише 16,5% від відкритої кількості проваджень. Для порівняння, за відповідний період у 2021 році до суду доходило 30% від усіх облікованих справ.

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Кількість справ про шахрайство на судовому розгляді. Фото: Опендатабот
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Кількість справ про шахрайство на судовому розгляді. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, нещодавно українців попередили, що шахраї активно підробляють український додаток "Дія". Вони хочуть виманити в людей дані карток, забирати чужі посилки та виїжджати за кордон. 

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