В Украине начал действовать закон об е-резидентстве: что известно

Е-резиденство

С субботы, 1 апреля, в Украине начинает действовать закон об е-резидентстве. Проект позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет онлайн.

Об этом сообщает Минцифры.

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Новый закон

Сейчас Министерство цифровой трансформации совместно с другими ведомствами работает над нормативно-правовой базой, которая позволит запустить проект полноценно. Кроме того, власти разрабатывают сервис, который позволит иностранцам подавать заявку на получение статуса е-резидента.

После завершения тестирования проекта, который будет использоваться государственными органами, планируется привлечение около 1000 е-резидентов.

Ожидается, что в последующем для е-резидентов будет доступна возможность перевода средств на собственный счет за границей в валюте. Проект принесет дополнительную прибыль украинскому бюджету и способствует популяризации Украины как мирового IT-бренда и росту позиций в международных рейтингах, включая Doing Business.

Используя закон об е-резидентстве, иностранцы могут стать предпринимателями в Украине, управлять своим делом дистанционно, подписывать документы электронной подписью, открывать и управлять банковскими счетами, а также уплачивать налоги на льготных условиях. Однако, согласно закону, е-резидентами не могут стать предприниматели, имеющие доход в Украине, поэтому они могут предоставлять услуги исключительно другим иностранцам.

Граждане рф и стран, входящих в серый или черный список FATF, не смогут стать е-резидентами. Однако, украинские власти ожидают, что проект привлечет внимание многих иностранных предпринимателей и укрепит позиции Украины на мировой арене.

Напомним, что 6 октября 2022 года парламент одобрил во втором чтении и в целом законопроект № 5270 об е-резидентстве. Теперь иностранцы могут стать е-резидентами Украины.

По информации Минцифры, "за" законопроект проголосовали 252 депутата. В ближайшее время у иностранцев будет возможность получить статус е-резидента и открыть свой бизнес в Украине онлайн, без физического присутствия в ней.