В Україні почав діяти закон про е-резидентство: що відомо

Е-резиденство

Із суботи, 1 квітня, в Україні починає діяти закон про е-резидентство. Проєкт дозволить іноземним IT-фахівцям ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки до держбюджету онлайн.

Про це повідомляє Мінцифри.

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Наразі Міністерство цифрової трансформації спільно з іншими відомствами працює над нормативно-правовою базою, яка дозволить запустити проєкт повноцінно. Крім того, влада розробляє сервіс, який дозволить іноземцям подавати заявку на отримання статусу е-резидента.

Після завершення тестування проєкту, який використовуватиме державні органи, планується залучення близько 1000 е-резидентів.

Очікується, що надалі для е-резидентів буде доступна можливість переказу коштів на власний рахунок за кордоном у валюті. Проєкт принесе додатковий прибуток українському бюджету та сприяє популяризації України як світового IT-бренду та зростання позицій у міжнародних рейтингах, включаючи Doing Business.

Використовуючи закон про е-резидентство, іноземці можуть стати підприємцями в Україні, керувати своєю справою дистанційно, підписувати документи електронним підписом, відкривати та керувати банківськими рахунками, а також сплачувати податки на пільгових умовах. Проте, згідно із законом, е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні, тому вони можуть надавати послуги виключно іншим іноземцям.

Громадяни рф та країн, що входять до сірого або чорного списку FATF, не зможуть стати е-резидентами. Проте, українська влада очікує, що проєкт приверне увагу багатьох іноземних підприємців та зміцнить позиції України на світовій арені.

Нагадаємо, що 6 жовтня 2022 року парламент схвалив у другому читанні і в цілому законопроєкт №5270 про е-резидентство. Наразі іноземці можуть стати е-резидентами України.

За інформацією Мінцифри, "за" законопроект проголосували 252 депутати. Найближчим часом іноземці матимуть можливість отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності в ній.