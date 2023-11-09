В Украине умер журналист, создавший издание "Зеркало недели"

Журналист Владимир Мостовой. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 9 ноября, умер украинский журналист Владимир Мостовой, создавший издание "Зеркало недели". Ему было 77 лет.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

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"Сегодня не стало Владимира Павловича Мостового. На 77-м году жизни ушел создатель "Зеркала недели". Человек, который 17 лет — с 1994-го по 2011-й — отстоял у руля нашего издания. Который создал коллектив. Заложил моральный кодекс "Зеркала" и все 29 лет обеспечивал климат-контроль в нашей профессиональной семье", — говорится в сообщении.

Издание пишет, что Владимир Мостовой обладал энциклопедическими знаниями, уникальным чувством юмора и такта, оптимизмом и колоссальной верой в Украину.

"Не будет подушечек с орденами. Как журналист Владимир Павлович не считал для себя возможным принимать милости любой власти. У человека, который создал первое в Независимой Украине аналитическое и расследовательское издание, не будет места на центральной аллее Байкового кладбища — он останется с семьей, в которой всегда черпал силы и отдавал их Делу, друзьям, коллегам", — говорится в сообщении.

Прощание с основателем "Зеркала недели" состоится в субботу, 11 ноября, в 12:00 в Большом зале киевского крематория по адресу улица Байковая, 16.

Что известно о Владимире Мостовом

Родился 10 марта 1947 года в Перегоновке Кировоградской области. В 1972 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.

В 2002 году на Международном фестивале журналистики "Вера. Надежда. Любовь" Мостовой получил звание "Руководитель масс-медиа года". Он также имел вторую премию немецкого медиафонда "Шпаркассе Лейпциг" — "За свободу и будущее средств массовой информации".

Журналист начал работать еще до получения профильного образования — в 1967 году стал заведующим отделом писем и массовых работы и газете "Трибуна хлебороба" в Черниговской области. В 1967-1969 годах был заместителем главного редактора газеты "Пищевик" в Киеве. Во время учебы Мостовой стал заведующим отделом журнала "Советская школа", впоследствии — старшим корреспондентом "Вечернего Киева".

В течение 1978-1990 годов — завотделом строительства в газете "Знамя Коммунизма", а в 1990 году стал заместителем главного редактора газеты "Крещатик".

В 1994 году создал "Зеркало недели", где был главным редактором много лет.

Мостовой также был председателем комиссии журналистской этики с 2001 года, членом комиссии по вопросам биоэтики и членом Совета конкурентоспособности Украины.

Напомним, на фронте погиб украинский писатель-доброволец Максим Петренко. Еще с 2022 года он считался пропавшим без вести, и надеялись, что он в плену, но 6 ноября стало известно о его гибели.