В Україні помер журналіст, який створив видання "Дзеркало тижня"

Журналіст Володимир Мостовий. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 9 листопада, помер український журналіст Володимир Мостовий, який створив видання "Дзеркало тижня". Йому було 77 років.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

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"Сьогодні не стало Володимира Павловича Мостового. На 77-му році життя пішов творець "Дзеркала тижня". Людина, яка 17 років — з 1994-го по 2011-й — відстояла біля керма нашого видання. Яка створила колектив. Заклала моральний кодекс "Дзеркала" і всі 29 років забезпечувала клімат-контроль у нашій професійній родині", — йдеться у повідомленні.

Видання пише, що Володимир Мостовий мав енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну.

"Не буде подушечок з орденами. Як журналіст Володимир Павлович не вважав для себе за можливе приймати ласки будь-якої влади. У людини, яка створила перше в Незалежній Україні аналітичне та розслідувальне видання, не буде місця на центральній алеї Байкового кладовища — він залишиться з родиною, в якій завжди черпав сили та віддавав їх Справі, друзям, колегам", — йдеться у повідомленні.

Прощання з засновником "Дзеркала тижня" відбудеться в суботу, 11 листопада, о 12:00 у Великому залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16.

Що відомо про Володимира Мостового

Народився 10 березня 1947 року у Перегонівці Кіровоградської області. У 1972 році закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

У 2002 році на Міжнародному фестивалі журналістики "Віра. Надія. Любов" Мостовий отримав звання "Керівник мас-медіа року". Він також мав другу премію німецького медіафонду "Шпаркассе Лейпциг" — "За свободу і майбутнє засобів масової інформації".

Журналіст почав працювати ще до отримання профільної освіти — у 1967 році став завідувачем відділу листів та масових роботи й газеті "Трибуна хлібороба" у Чернігівській області. У 1967-1969 роках був заступником головного редактора газети "Харчовик" у Києві. Під час навчання Мостовий став завідувачем відділу журналу "Радянська школа", згодом — старшим кореспондентом "Вечірнього Києва".

Протягом 1978-1990 років — заввідділу будівництва у газеті "Прапор Комунізму", а в 1990 році став заступником головного редактора газети "Хрещатик".

У 1994 році створив "Дзеркало тижня", де був головним редактором багато років.

Мостовий також був головою комісії журналістської етики з 2001 року, членом комісії з питань біоетики та членом Ради конкурентоспроможності України.

Нагадаємо, на фронті загинув український письменник-доброволець Максим Петренко. Ще з 2022 року його вважали зниклим безвісти і сподівались, що він у полоні, але 6 листопада стало відомо про його загибель.