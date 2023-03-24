В Украине назначили новых руководителей Специализированных прокуратур в сфере обороны: детали

Войтенко и Мерет

Сегодня, 24 марта, в Украине назначили новых руководителей Специализированных прокуратур в сфере обороны. Заместитель Генпрокурора Антон Войтенко представил уже их коллективам.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Руководителем Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона назначили Николая Синельникова, Восточного — Виталия Вдовитченка, Южного — Андрея Глумакова, а Западного — Николая Мерета.

Антон Войтенко во время встречи с коллективами отметил, что каждый из новых руководителей имеет соответствующий опыт работы и сможет обеспечить выполнение возложенных на органы прокуратуры задач в условиях военного положения.

"В каждом из регионов Заместитель Генерального прокурора акцентировал внимание на приоритетных направлениях работы спецпрокуроров. Среди них — противодействие преступлениям в сфере национальной безопасности, бюджетной сфере, оборонно-промышленном комплексе, в сфере государственных закупок", — говорится в сообщении.

К тому же, первоочередной определена борьба с правонарушениями, связанными с незаконным использованием имущества и техники и защита интересов государства в военной и оборонной сфере.

Руководителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона коллективу представил Начальник Департамента Офиса Генпрокурора Виталий Панченко.

"Новоназначенные руководители Специализированных прокуратур поблагодарили за доверие и заверили, что совместно с коллективами будут прилагать максимум усилий для реализации указанных поручений и результативной работы ведомств", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, Офис Генпрокурора назначил главой Луганской областной прокуратуры Сергея Василину. До назначения на этот пост он возглавлял прокуратуру Черниговской области.

Также мы писали, что 25 января этого года генеральный прокурор Украины Андрей Костин уволил с должностей пятерых руководителей областных прокуратур.