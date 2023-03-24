Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow В Украине назначили новых руководителей Специализированных прокуратур в сфере обороны: детали arrow

В Украине назначили новых руководителей Специализированных прокуратур в сфере обороны: детали

24 марта 2023 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Войтенко и Мерет
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 марта, в Украине назначили новых руководителей Специализированных прокуратур в сфере обороны. Заместитель Генпрокурора Антон Войтенко представил уже их коллективам.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Подробности

Руководителем Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона назначили Николая Синельникова, Восточного — Виталия Вдовитченка, Южного — Андрея Глумакова, а Западного — Николая Мерета.

Назначены новые руководители Специализированных прокуратур в сфере обороны

Назначены новые руководители Специализированных прокуратур в сфере обороны

Назначены новые руководители Специализированных прокуратур в сфере обороны

Назначены новые руководители Специализированных прокуратур в сфере обороны

Антон Войтенко во время встречи с коллективами отметил, что каждый из новых руководителей имеет соответствующий опыт работы и сможет обеспечить выполнение возложенных на органы прокуратуры задач в условиях военного положения.

"В каждом из регионов Заместитель Генерального прокурора акцентировал внимание на приоритетных направлениях работы спецпрокуроров. Среди них — противодействие преступлениям в сфере национальной безопасности, бюджетной сфере, оборонно-промышленном комплексе, в сфере государственных закупок", — говорится в сообщении.

К тому же, первоочередной определена борьба с правонарушениями, связанными с незаконным использованием имущества и техники и защита интересов государства в военной и оборонной сфере.

Руководителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона коллективу представил Начальник Департамента Офиса Генпрокурора Виталий Панченко.

"Новоназначенные руководители Специализированных прокуратур поблагодарили за доверие и заверили, что совместно с коллективами будут прилагать максимум усилий для реализации указанных поручений и результативной работы ведомств", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, Офис Генпрокурора назначил главой Луганской областной прокуратуры Сергея Василину. До назначения на этот пост он возглавлял прокуратуру Черниговской области.

Также мы писали, что 25 января этого года генеральный прокурор Украины Андрей Костин уволил с должностей пятерых руководителей областных прокуратур

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:47 Стало известно, будут ли наказывать Валерия Меладзе в россии за его фразу "Героям слава"

18:45 Украинские работодатели ищут кандидатов со знанием ChatGPT: какие условия и зарплаты

18:41 Скандал на Тернопольщине: 23 пациента потеряли зрение после уколов в глаза, одному удалят глаз

18:35Суд избрал меру пресечения третьему организатору "блогерских вечеринок" с изнасилованиями

Новина з фото

18:30 Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 В Одессе снизилась заболеваемость туберкулезом

18:30 Германия впервые передала Украине новые инженерные танки

Новина з відео

18:25 Пискун рассказал о возвращении детей, которых депортировали в рф: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

18:11 Замена Малиновскому: "Аталанта" купит футболиста из "Динамо"

Новина з відео

18:25 Пискун рассказал о возвращении детей, которых депортировали в рф: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з відео

15:46 соловьев рассердился из-за Галкина: пропагандист выдвинул требования властям рф

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з відео

14:01 Украина передала россии часть пленных оккупантов без обмена: подробности

Новина з відео

12:40 Флоту рф уже не так спокойно в своей "тихой гавани", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужный вспомнил о ракетном ударе по базе оккупантов в Бердянске

Новина з фото

18:30 Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Актуальное по теме

None 24 Март 18:49

Стало известно, будут ли наказывать Валерия Меладзе в россии за его фразу "Героям слава"

None 24 Март 14:05

Украинские работодатели ищут кандидатов со знанием ChatGPT: какие условия и зарплаты

None 24 Март 18:41

Скандал на Тернопольщине: 23 пациента потеряли зрение после уколов в глаза, одному удалят глаз

None 24 Март 18:35

Суд избрал меру пресечения третьему организатору "блогерских вечеринок" с изнасилованиями

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB