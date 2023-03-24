В Україні призначили нових керівників Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони: деталі

Войтенко та Мерет

Сьогодні, 24 березня, в Україні призначили нових керівників Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони. Заступник Генпрокурора Антон Войтенко представив уже їх колективам.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону призначили Миколу Синельникова, Східного — Віталія Вдовитченка, Південного — Андрія Глумакова, а Західного — Миколу Мерета.

Антон Войтенко під час зустрічі з колективами наголосив, що кожен з нових керівників має відповідний досвід роботи та зможе забезпечити виконання покладених на органи прокуратури завдань в умовах воєнного стану.

"В кожному з регіонів Заступник Генерального прокурора акцентував увагу на пріоритетних напрямах роботи спецпрокурорів. Серед них — протидія злочинам у сфері національної безпеки, бюджетній сфері, оборонно-промисловому комплексі, у сфері державних закупівель", — йдеться у повідомленні.

До того ж першочерговою визначено боротьбу з правопорушеннями, пов’язаними із незаконним використанням майна й техніки та захист інтересів держави у військовій та оборонній сфері.

Керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону колективу представив Начальник Департаменту Офісу Генпрокурора Віталій Панченко.

"Новопризначені керівники Спеціалізованих прокуратур подякували за довіру та запевнили, що спільно з колективами докладатимуть максимум зусиль для реалізації вказаних доручень та результативної роботи відомств", — додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора призначив очільником Луганської обласної прокуратури Сергія Василину. До призначення на цю посаду він очолював прокуратуру Чернігівської області.

Також ми писали, що 25 січня цього року генеральний прокурор України Андрій Костін звільнив з посад п'ятьох керівників обласних прокуратур.