В Украине продлили карантин из-за COVID-19: сколько он продлится

Женщина в маске. Фото: Pexels

Сегодня, 25 апреля, Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации и карантин по всей территории Украины через COVID-19. Он продлится до 30 июня.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также:

Карантин в Украине продлен

"Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 июня 2023 года. Также продлен карантин на всей территории Украины до 30 июня 2023 года", — рассказал Мельничук.

В первый раз карантин против COVID-19 был введен в Украине 25 марта 2020 года.

Напомним, вероятность возникновения пандемии, подобной COVID-19, в ближайшее десятилетие составляет 27,5%. Это связано с тем, что вирусы появляются все чаще, а быстрое распространение вакцин является ключом к снижению смертей.

Также мы писали, что ученые сообщили о новом штамме COVID-19 – Arcturus, который мутировал от Omicron. Теперь вирус обладает повышенной способностью распространяться между людьми и вызывает новые симптомы у детей.

Добавим, президент США Джо Байден подписал закон, отменяющий режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране более трех лет назад из-за распространения COVID-19.