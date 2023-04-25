Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине продлили карантин из-за COVID-19: сколько он продлится arrow

В Украине продлили карантин из-за COVID-19: сколько он продлится

25 апреля 2023 17:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине продлили карантин из-за COVID-19: сколько он продлится
Женщина в маске. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 апреля, Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации и карантин по всей территории Украины через COVID-19. Он продлится до 30 июня.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также:

Карантин в Украине продлен

"Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 июня 2023 года. Также продлен карантин на всей территории Украины до 30 июня 2023 года", — рассказал Мельничук.

В первый раз карантин против COVID-19 был введен в Украине 25 марта 2020 года.

Напомним, вероятность возникновения пандемии, подобной COVID-19, в ближайшее десятилетие составляет 27,5%. Это связано с тем, что вирусы появляются все чаще, а быстрое распространение вакцин является ключом к снижению смертей.

Также мы писали, что ученые сообщили о новом штамме COVID-19 – Arcturus, который мутировал от Omicron. Теперь вирус обладает повышенной способностью распространяться между людьми и вызывает новые симптомы у детей.

Добавим, президент США Джо Байден подписал закон, отменяющий режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране более трех лет назад из-за распространения COVID-19.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас