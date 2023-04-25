В Україні продовжили карантин через COVID-19: скільки він триватиме

Жінка в масці. Фото: Pexels

Сьогодні, 25 квітня, Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин по всій території України через COVID-19. Він триватиме до 30 червня.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Карантин в Україні продовжено

"Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 червня 2023 року. Також продовжено карантин на всій території України до 30 червня 2023 року", — розповів Мельничук.

Вперше карантин проти COVID-19 був запроваджений в Україні 25 березня 2020 року.

Нагадаємо, імовірність виникнення пандемії, подібної до COVID-19, у найближче десятиліття становить 27,5%. Це з тим, що віруси з'являються дедалі частіше, а швидке поширення вакцин є ключем до зниження смертей.

Також ми писали, що вчені повідомили про новий штам COVID-19 — Arcturus, який мутував від Omicron. Тепер вірус має підвищену здатність поширюватися між людьми та викликає нові симптоми у дітей.

Додамо, президент США Джо Байден підписав закон, який скасовує режим надзвичайної ситуації, запроваджений у країні понад три роки тому через поширення COVID-19.