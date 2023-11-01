Клименко рассказал, какие изменения ждут МВД и работу автошкол в Украине

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: Українські Новини

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что, несмотря на полномасштабную войну, МВД продолжает улучшать работу всех органов системы ведомства. По его словам, продолжается реформирование работы сервисных служб.

Об этом он сказал в интервью "Українським Новинам".

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Подготовка офицеров полиции

"Лучше скажем не реформы, а наведение порядка в тех или иных подразделениях, оказывающих услуги гражданам. Реформу полиции мы однозначно не завершаем и как бы ни было, но в тех областях, которые находятся подальше от зоны боевых действий, мы продолжаем готовить полицейских офицеров общины. Мы были вынуждены вдвое уменьшить количество подготовки таких офицеров, тем не менее, этот процесс продолжается", — заверил министр.

О предоставлении услуг сервисными службами

Он подчеркнул, что МВД и дальше продолжает менять деятельность сервисных служб и Миграционной службы даже во время военного положения.

"Мы понимаем о проблеме не только скорости и качества предоставления услуг, мы говорим и о проблеме коррупции и потому мы заявили о том, что у нас нулевая толерантность к коррупции. Это достаточно сложно сделать на сегодняшний день", — отметил Клименко.

Чиновник добавил, что Министерство внутренних дел уже изменило несколько законов, ввело ответственность для сотрудников сервисных служб и изменило правила подготовки и сдачи экзаменов для вождения автомобилей.

"Более того, КМУ принял не менее 20 актов, регулирующих деятельность наших служб. Я уверен, что в ближайшие месяцы мы получим полную картину, что нам удалось сделать за последние 7 месяцев. Одно могу сказать, что до сдачи теоретических экзаменов наши граждане могут готовиться дома, не нужно ходить в автошколы и платить деньги", — отметил Клименко.

О работе автошкол

По его словам, сейчас МВД делает анализ работы всех автошкол, поэтому те учреждения такого образования, которые злоупотребляли или злоупотребляют своим положением, будут закрыты.

"Практические экзамены в ближайшие недели в большинстве регионов мы начнем принимать на новых автомобилях, оборудованных системами видео и аудиофиксации для того, чтобы минимизировать любое постороннее влияние на результаты сдачи практического экзамена. Это же касается теоретических экзаменов. Постороннее вмешательство практически невозможно", — подытожил он.

Также МВД, как сказал Клименко, введет "горячую линию" по работе сервисных услуг подразделениями ведомства.

Напомним, в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения. Теперь буквы "У" (учбовий) больше не будет, ее заменит буква "Н" (навчальний транспортний засіб).