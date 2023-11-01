Клименко розповів, які зміни чекають на МВС та роботу автошкіл в Україні

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: Українські Новини

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що незважаючи на повномасштабну війну, МВС продовжує покращувати роботу всіх органів системи відомства. За його словами, також продовжується реформування роботи сервісних служб.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українським Новинам".

Читайте також:

Підготовка офіцерів поліції

"Краще скажемо не реформи, а наведення ладу в тих чи інших підрозділах, які надають послуги громадянам. Реформу поліції ми однозначно не завершуємо і як би не було, але в тих областях, які знаходяться подалі від зони бойових дій, ми продовжуємо готувати поліцейських офіцерів громади. Ми були змушені вдвічі зменшити кількість підготовки таких офіцерів, тим не менше цей процес триває", — запевнив міністр.

Про надання послуг сервісними службами

Він наголосив, що МВС й надалі продовжує змінювати діяльність сервісних служб та Міграційної служби навіть під час воєнного стану.

"Ми розуміємо про проблему не тільки швидкості і якості надання послуг, ми говоримо й про проблему корупції і тому ми заявили про те, що у нас нульова толерантність до корупції. Це досить складно зробити на сьогодні", — зазначив Клименко.

Посадовець додав, що Міністерство внутрішніх справ вже змінило декілька законів, ввело відповідальність для співробітників сервісних служб та змінило правила щодо підготовки та здачі екзаменів для водіння автомобілів.

"Більше того, КМУ прийняв не менше 20 актів, які регулюють діяльність наших служб. Я впевнений, що у найближчі місяці ми отримаємо повну картину, що нам вдалося зробити за останніх 7 місяців. Одне можу сказати, що до здачі теоретичних іспитів наші громадяни можуть готуватися вдома, не треба ходити в автошколи і платити кошти", — зауважив Клименко.

Про роботу автошкіл

За його словами, наразі МВС робить аналіз роботи всіх автошкіл, тому ті заклади такої освіти, які зловживали або зловживають своїм становищем, буде закрито.

"Практичні іспити у найближчі тижні у більшості регіонів ми почнемо приймати на нових автомобілях, обладнаних системами відео і аудіофіксації для того, щоб мінімізувати будь-який сторонній вплив на результати здачі практичного іспиту. Це ж стосується теоретичних іспитів. Стороннє втручання практично неможливе", — підсумував він.

Також МВС, як сказав Клименко, запровадить "гарячу лінію" щодо роботи сервісних послуг підрозділами відомства.

Нагадаємо, в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер літери "У" (учбовий) більше не буде, її замінить літера "Н" (навчальний транспортний засіб).