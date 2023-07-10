В Украине начали строить завод по производству "Байракторов"

Беспилотник "Байрактор". Фото: "Урядовый курьер"

В Украине уже строят завод по производству "Байракторов". Киев и Анкара подписали соглашение о строительстве еще в феврале 2022 года.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.

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"Речь идет о производстве на территории Украины. Это тот самый крупный завод "Байракторов", о котором еще несколько лет назад договаривались", — отметил министр.

Он добавил, что завод уже начали строить на деле, а не на меморандумах. Украина перешла к реальным шагам.

Что известно о строительстве завода Baykar в Украине

Более года назад компания Baykar заявила, что разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра в аэрокосмической отрасли и производственного центра сбора беспилотников. В начале февраля 2022 года Украина и Турция подписали соглашение, предусматривающее создание завода по производству боевых беспилотников Bayraktar в Украине. При производстве планируют использовать украинские двигатели от "Мотор Сич".

Завод по производству беспилотников "Байрактар" может быть запущен в конце 2023 года. При этом само строительство завода может затянуться на несколько лет.

Также посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что несмотря на процесс ратификации соглашения по заводу в Верховной Раде, Baykar Makina уже начинает подготовительные работы, чтобы начать строительство.

Узнав об этом, Российская Федерация начала угрожать уничтожить завод по производству Bayraktar, если таковой будет построен в Украине.

Напомним, еще в июле прошлого года российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и предложил построить в России завод по производству Bayraktar.