В Україні розпочали будувати завод з виробництва "Байрактарів"

Безпілотник "Байрактар". Фото: "Урядовий кур'єр"

В Україні вже будують завод із виробництва "Байрактарів". Київ та Анкара підписали угоду про будівництво ще у лютому 2022.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

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Будівництво заводу "Байрактарів" в Україні

"Мова йде про виробництво на території України. Це той самий великий завод "Байрактарів", про який ще декілька років тому домовлялися", — зазначив міністр.

Він додав, що завод вже почали будувати на ділі, а не на меморандумах. Україна перейшла до реальних кроків.

Що відомо про будівництво заводу Baykar в Україні

Понад рік тому компанія Baykar заявила, що розробляє інвестиційний проєкт з будівництва в Україні науково-дослідного центру в аерокосмічній галузі та виробничого центру збирання безпілотників. На початку лютого 2022 року Україна й Туреччина підписали угоду, яка передбачає створення заводу з виробництва бойових безпілотників Bayraktar в Україні. Під час виробництва планують використовувати українські двигуни від "Мотор Січ".

Завод із виробництва безпілотників "Байрактар" може бути запущений наприкінці 2023 року. При цьому саме будівництво заводу може затягтися на кілька років.

Такожаніше посол України у Туреччині Василь Боднар повідомив, що попри процес ратифікації угоди щодо заводу у Верховній Раді, Baykar Makina вже розпочинає підготовчі роботи, аби розпочати будівництво.

Дізнавшись про це, Російська Федерація почала погрожувати знищити завод з виробництва Bayraktar, якщо такий збудують в Україні.

Нагадаємо, ще в липні минулого року російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та запропонував йому збудувати в Росії завод з виробництва Bayraktar.