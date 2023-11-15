В Украине рассказали о потенциальных покупателях на конфискованную яхту Медведчука

Яхта Royal Romance, принадлежащая Виктору Медведчуку. Иллюстративное фото: Feadship

На 92-метровую яхту Royal Romance, принадлежащую экс-нардепу Виктору Медведчуку, уже нашлись покупатели. Это произошло после того, как в Кабинете министров Украины при поддержке Агентства по розыску и менеджменту активов АРМА впервые в истории приняли реализацию арестованного имущества за границей.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума в эфире телемарафона.

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По словам чиновника, на яхту сейчас претендуют десятки известных компаний из разных стран мира.

"АРМА уже получила десятки запросов от брокерских и других компаний, юридических и физических лиц, в том числе иностранных, которые уже изъявили желание приобрести такую яхту", — рассказала она.

Что предшествовало

Отметим, что яхту Royal Romance конфисковала хорватская полиция. Она находится в одном из портов страны, и де-юре еще с апреля прошлого года находится в управлении АРМА для дальнейшей продажи.

Для того чтобы утвердить механизм продажи яхты за границей (потому что в Украину судно невозможно доставить из-за войны), понадобилось полтора года. Стоимость яхты оценивается в 200 млн евро, она имеет 14 гостевых кают, 4 палубы, кинотеатр и ряд других особенностей.

Напомним, что в настоящее время в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой владеют Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Речь идет о киевском имении экс-телеведущей, SPA-гостинице экс-политика "Бескид" и его закарпатской даче "Медвежья дубрава".