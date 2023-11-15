В Україні розповіли про потенційних покупців на конфісковану яхту Медведчука

Яхта Royal Romance, яка належить Віктору Медведчуку. Ілюстративне фото: Feadship

На 92-метрову яхту Royal Romance, яка належить екснардепу Віктору Медведчуку, вже знайшлися покупці. Це сталося після того, як в Кабінеті міністрів України за підтримки Агентства з розшуку та менеджменту активів АРМА вперше в історії ухвалили реалізацію арештованого майна за кордоном.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Яхту Медведчука хочуть купити

За словами посадовиці, на яхту зараз претендують десятки відомих компаній з різних країн світу.

"АРМА вже отримала десятки запитів від брокерських та інших компаній, юридичних та фізичних осіб, в тому числі — іноземних, які вже виявили бажання придбати таку яхту", — розповіла вона.

Що передувало

Зазначимо, що яхту Royal Romance конфіскувала хорватська поліція. Наразі вона знаходиться в одному з портів країни й де-юре ще з квітня минулого року перебуває в управлінні АРМА для подальшого продажу.

На те, щоб затвердити механізм продажу яхти за кордоном (бо в Україну судно неможливо доправити через війну), знадобилося півтора року. Вартість яхти оцінюється у 200 млн євро, вона має 14 гостьових кают, 4 палуби, кінотеатр та інші особливості.

Нагадаємо, що наразі в Україні досі не конфіскували частину нерухомості, якою володіють Віктор Медведчук та Оксана Марченко. Йдеться про київський маєток екстелеведучої, SPA-готель експолітика "Бескид" та його закарпатську дачу "Ведмежа діброва".