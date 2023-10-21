В Украине отменили перепись населения — когда состоится

Много людей идут по улице. Фото: noi.md

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что всеукраинская перепись населения в этом году не состоится. Однако правительство рассмотрит предложение по этому поводу после окончания военного положения.

Об этом Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

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Перепись населения в Украине 2023 года

"Признано утратившим силу распоряжение КМУ от 09.12.2020 N 1542 "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения". Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения в Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", — отметил Мельничук.

Напомним, что в Украине стремительно сокращается население, этот процесс начался еще с начала обретения независимости 1991 года. В частности, в 1992-1993 годах в Украине насчитывалось 52 млн, а уже к началу 2022-го — 42 млн. То есть за 30 лет украинцев стало меньше на 10 млн человек. Стало известно, с чем это связано.

Также мы писали, что к началу войны в Украине на 100 женщин приходилось 87 мужчин. А уже через 15 лет данная пропорция будет выглядеть так: на 100 женщин будет 90 мужчин. То есть мужчин будет увеличиваться, а женщин — наоборот, будет меньше.

В Институте демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук спрогнозировали население Украины через 10 лет.