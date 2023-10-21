В Україні скасували цьогорічний перепис населення — коли відбудеться

Багато людей йде вулицею. Фото: noi.md

Представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук заявив, що всеукраїнський перепис населення цьогоріч не відбудеться. Однак уряд розгляне пропозицію щодо цього після закінчення воєнного стану.

Про це Тарас Мельничук повідомив в Telegram.

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Перепис населення в Україні 2023 року

"Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення". Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення", — зазначив Мельничук.

Нагадаємо, що в Україні стрімко скорочується населення, цей процес розпочався ще з початку набуття незалежності 1991 року. Зокрема, в 1992-1993 роках в Україні нараховувалося 52 млн, а вже на початок 2022-го — 42 млн. Тобто за 30 років українців стало менше на 10 млн осіб. Стало відомо, з чим це пов'язано.

Також ми писали, що на початок війни в Україні на 100 жінок приходилося 87 чоловіків. А вже за 15 років дана пропорція матиме такий вигляд: на 100 жінок буде 90 чоловіків. Тобто чоловіків більшатиме, а жінок — навпаки, меншатиме.

Додамо, що в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук спрогнозували населення України через 10 років.