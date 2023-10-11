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В Украине сегодня ожидаются сильные заморозки: в Гидрометцентре показали карту

11 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 11 октября - прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Девушка мерзнет на улице. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 11 октября, в Украине ожидаются заморозки. Их следует ждать уже этой ночью. Столбики термометров ночью могут опуститься ниже 0 °С. Холоднее всего будет в северных областях Украины. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 октября

По данным Укргидрометцентра, в ближайшую ночь в стране ожидаются заморозки. Снижение температуры ожидается в большинстве областей, за исключением Закарпатья и побережья морей.

"Ночью 11 октября в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, сильные заморозки в воздухе, 0...-5 °С", — говорится в сообщении.

Днем столбики термометров будут показывать +9...+14 °С.

Прогноз погоды на 11 октября.
Прогноз погоды в Украине на 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

Из-за возможных заморозков в стране объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

Погода на 11 октября
Опасные метеорологические явления в Украине 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

В целом, по Украине будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Напомним, в Карпатах держатся морозы. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -5 °С.

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