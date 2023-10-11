Погода в Украине на 11 октября - прогноз от Гидрометцентра с картой температур

В Украине сегодня ожидаются сильные заморозки: в Гидрометцентре показали карту
В среду, 11 октября, в Украине ожидаются заморозки. Их следует ждать уже этой ночью. Столбики термометров ночью могут опуститься ниже 0 °С. Холоднее всего будет в северных областях Украины. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 11 октября
По данным Укргидрометцентра, в ближайшую ночь в стране ожидаются заморозки. Снижение температуры ожидается в большинстве областей, за исключением Закарпатья и побережья морей.
"Ночью 11 октября в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, сильные заморозки в воздухе, 0...-5 °С", — говорится в сообщении.
Днем столбики термометров будут показывать +9...+14 °С.
Из-за возможных заморозков в стране объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.
В целом, по Украине будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.
Напомним, в Карпатах держатся морозы. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -5 °С.