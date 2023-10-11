Погода в Україні на 11 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

В Україні сьогодні очікуються сильні заморозки: у Гідрометцентрі показали карту
У середу, 11 жовтня, в Україні очікуються заморозки. Їх варто чекати вже цієї ночі. Стовпчики термометрів уночі можуть опуститися нижче 0 °С. Найхолодніше буде у північних областях України. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 11 жовтня
За даними Укргідрометцентру, найближчої ночі в країні очікуються заморозки. Зниження температури очікується у більшості областей, за винятком Закарпаття та узбережжя морів.
"Вночі 11 жовтня в Україні, крім Закарпаття та узбережжя морів, сильні заморозки в повітрі, 0...-5 °С",— йдеться в повідомленні.
Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +9...+14 °С.
Через можливі заморозки в країні оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.
Загалом по Україні буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, у Карпатах тримаються морози. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -5 °С.