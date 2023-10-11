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В Україні сьогодні очікуються сильні заморозки: у Гідрометцентрі показали карту

11 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 11 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Дівчина мерзне на вулиці. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 11 жовтня, в Україні очікуються заморозки. Їх варто чекати вже цієї ночі. Стовпчики термометрів уночі можуть опуститися нижче 0 °С. Найхолодніше буде у північних областях України. Опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 11 жовтня

За даними Укргідрометцентру, найближчої ночі в країні очікуються заморозки. Зниження температури очікується у більшості областей, за винятком Закарпаття та узбережжя морів.

"Вночі 11 жовтня в Україні, крім Закарпаття та узбережжя морів, сильні заморозки в повітрі, 0...-5 °С",— йдеться в повідомленні.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +9...+14 °С.

Прогноз погоди на 11 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Через можливі заморозки в країні оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

Погода на 11 жовтня
Небезпечні метеорологічні явища в Україні на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Загалом по Україні буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, у Карпатах тримаються морози. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -5 °С.

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