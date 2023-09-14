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В Украине опровергли фейк РФ о захоронении погибших воинов в биоразлагаемых мешках

14 сентября 2023 23:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине опровергли фейк РФ о захоронении погибших воинов в биоразлагаемых мешках
Фейковые новости. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина опровергает информацию, распространяемую через российские каналы в Telegram, о том, что украинские экологи якобы предложили использовать биоразлагаемые мешки для захоронения погибших солдат. При этом, РФ утверждает, что телеканал "1+1" представил материал о том, что такой подход к захоронению поможет улучшить плодородие почвы. 

Об этом сообщает Центр борьбы с дезинформацией.

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В сообщении говорится, что фейковый сюжет дополнительно дезинформирует утверждением "За это стоял Майдан".

Однако в действительности никакого такого материала телеканал не выпускал, а представители экологического сообщества Украины не выдвигали таких предложений. Изучив сюжет, эксперты обнаружили грамматические неточности, характерные для русского языка.

ЦПД подчеркивает, что таким образом противники пытаются представить Украину в невыгодном свете, утверждая о высоких потерях и пытаясь ослабить моральный дух военнослужащих и населения страны.

Напомним, что пропагандисты Кремля сфабриковали видео о 400 тысячах погибших украинских военных. В распространенном врагами видео сообщалось, что "400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок".

Также мы сообщали, что Россия разгоняет новый фейк по мобилизации в Украине — якобы Украина начала мобилизовать беженцев за границей в ряды ВСУ.

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