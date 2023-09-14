В Україні спростували фейк РФ про поховання загиблих воїнів у біорозкладних мішках

Фейкові новини. Фото: Shutterstock

Україна спростовує інформацію, що розповсюджується через російські канали в Telegram, про те, що українські екологи нібито запропонували використовувати біорозкладні мішки для поховання загиблих солдатів. При цьому РФ стверджує, що телеканал "1+1" представив матеріал про те, що такий підхід до поховання допоможе покращити родючість ґрунту.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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У повідомленні йдеться, що фейковий сюжет додатково дезінформує твердженням "За це стояв Майдан".

Проте насправді жодного такого матеріалу телеканал не випускав, а представники екологічної спільноти України не висували таких пропозицій. Вивчивши сюжет, експерти виявили граматичні неточності, характерні для російської.

ЦПД наголошує, що таким чином противники намагаються уявити Україну в невигідному світлі, стверджуючи про високі втрати і намагаючись послабити моральний дух військовослужбовців та населення країни.

Нагадаємо, що пропагандисти Кремля сфабрикували відео про 400 тисяч загиблих українських військових. У поширеному ворогами відео повідомлялося, що "400 тисяч героїв уже ніколи не дадуть відповіді на дзвінок".

Також ми повідомляли, що Росія розганяє новий фейк із мобілізації в Україні — нібито Україна почала мобілізувати біженців за кордоном до лав ЗСУ.