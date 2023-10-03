В Украине стартует работа над Планом реформ до 2027 года, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль\Telegram

В Украине приступают к работе над единым Планом реформ до 2027 года. Он включает, в частности, все сферы, влияющие на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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План реформ

"Запускаем работу над единым Планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту изменений объединим инициативы партнеров и наши предложения. План охватит все сферы, влияющие на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами", — говорит Шмыгаль.

По словам премьера, Украина получила предложения реформ от партнеров — от 7 рекомендаций ЕС до перечня структурных маяков МВФ.

Кроме этого, по инициативе президента Владимира Зеленского был разработан Концепт усиления устойчивости демократии, который уже передали партнерам.

Теперь Украина начинает работу над созданием единого документа — дорожной карты реформ.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послом США Бриджит Бринк. В ходе встречи он передал Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.

Добавим, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл направил в адрес Координационной платформы доноров письмо. Он содержит список реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи.