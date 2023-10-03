Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине стартует работа над Планом реформ до 2027 года, — Шмыгаль arrow

В Украине стартует работа над Планом реформ до 2027 года, — Шмыгаль

3 октября 2023 14:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине стартует работа над Планом реформ до 2027 года, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине приступают к работе над единым Планом реформ до 2027 года. Он включает, в частности, все сферы, влияющие на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

План реформ

"Запускаем работу над единым Планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту изменений объединим инициативы партнеров и наши предложения. План охватит все сферы, влияющие на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами", — говорит Шмыгаль.

По словам премьера, Украина получила предложения реформ от партнеров — от 7 рекомендаций ЕС до перечня структурных маяков МВФ.

Кроме этого, по инициативе президента Владимира Зеленского был разработан Концепт усиления устойчивости демократии, который уже передали партнерам.

Теперь Украина начинает работу над созданием единого документа — дорожной карты реформ.

null
Фото: скриншот

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с  послом США Бриджит Бринк. В ходе встречи он передал Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.

Добавим, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл направил в адрес Координационной платформы доноров письмо. Он содержит список реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз