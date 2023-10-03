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В Україні стартує робота над Планом реформ до 2027 року, — Шмигаль

3 жовтня 2023 14:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні стартує робота над Планом реформ до 2027 року, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні розпочинають роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. Він охоплює, зокрема, усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами. 

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

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План реформ

"Запускаємо роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. В одну дорожню карту змін об’єднаємо ініціативи партнерів та наші пропозиції. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами", — каже Шмигаль. 

За словами прем'єра, Україна отримала пропозиції реформ від партнерів — від 7 рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків МВФ.

Окрім цього, за ініціативи президента Володимира Зеленського було розроблено Концепт посилення стійкості демократії, який вже передали партнерам. 

Відтепер, Україна починає роботу над створенням єдиного документа — дорожньої карти реформ.

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Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послом США Бріджит Брінк. Під час зустрічі він передав Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

Додамо, заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист. Він містить перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги.

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