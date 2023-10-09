Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: google

Вечером, 9 октября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Зафиксировали его в Закарпатье.

Об этом сообщает глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.

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Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в Словакии — у границы с Украиной. Его эпицентр был рядом со словацким городом Гуменне, что недалеко от украинского Ужгорода. Магнитуда природной беды составила 4,5 балла.

Известно, что жители почти всего региона ощущали толчки земли. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилищных секторов.

Пока информации о возможных угрозах нет.

Напомним, последний раз в Закарпатье произошло землетрясение 14 сентября этого года. Его магнитуда составляла 2 балла.