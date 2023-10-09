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В Украине произошло землетрясение

9 октября 2023 21:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине произошло землетрясение
Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 9 октября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Зафиксировали его в Закарпатье.

Об этом сообщает глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.

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Землетрясение в Украине

Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в Словакии — у границы с Украиной. Его эпицентр был рядом со словацким городом Гуменне, что недалеко от украинского Ужгорода. Магнитуда природной беды составила 4,5 балла.

Известно, что жители почти всего региона ощущали толчки земли. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилищных секторов.

Пока информации о возможных угрозах нет.

Напомним, последний раз в Закарпатье произошло землетрясение 14 сентября этого года. Его магнитуда составляла 2 балла.

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