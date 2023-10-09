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В Україні стався землетрус

9 жовтня 2023 21:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні стався землетрус
Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 9 жовтня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,5 бали. Зафіксували його на Закарпатті.

Про це повідомляє очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. 

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Повідомляється, що землетрус зафіксували у Словаччині — біля кордону з Україною. Його епіцентр був поруч із словацьким містом Гуменне, що неподалік українського Ужгороду. Магнітуда природного лиха склала 4,5 бали. 

Відомо, що  жителі майже усього регіону відчували поштовхи землі. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

Наразі, інформації щодо можливих загроз немає.

Нагадаємо, востаннє на Закарпатті стався землетрус 14 вересня цього року. Його магнітуда становила 2 бали. 

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