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В Украине создадут новые возможности для перерабатывающих предприятий: детали

28 июля 2023 18:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине создадут новые возможности для перерабатывающих предприятий: детали
Заседание Кабмина. Фото: Правительственный портал
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 28 июля, Кабмин провел очередное заседание, где принял изменения в порядке предоставления грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий. Теперь государство будет давать грант в размере 80% от стоимости проекта для перерабатывающего предприятия на деоккупированных или прифронтовых территориях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль рассказал, что изменения в отношении перерабатывающих предприятий касаются деоккупированных или прифронтовых территорий.

"Отныне государство будет давать грант в размере не 50%, а 80% от стоимости проекта для перерабатывающего предприятия на деоккупированных или прифронтовых территориях. 20% — это софинансирование от самого предпринимателя", — рассказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что государство все делает для того, чтобы люди возвращались, создавали новые предприятия и рабочие места.

"В то же время принятые изменения позволят местным властям также приобщиться к софинансированию проекта перерабатывающего предприятия, расположенного на территории общины", — подчеркнул премьер.

Напомним, недавно в Харьковской ОВА сообщили, что в городе и области постепенно восстанавливается экономика. С начала текущего года в Харьковской области почти 8 тысяч предпринимателей открыли собственные дела.

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