В Україні створять нові можливості для переробних підприємств: деталі

Засідання Кабміну. Фото: Урядовий портал

У п'ятницю, 28 липня, Кабмін провів чергове засідання, де ухвалив зміни в порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств. Відтепер держава буде давати грант у розмірі 80% від вартості проєкту для переробного підприємства на деокупованих або прифронтових територіях.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Шмигаль розповів, що зміни щодо переробних підприємств стосуються деокупованих або прифронтових територій.

"Відтепер держава буде давати грант у розмірі не 50%, а 80% від вартості проєкту для переробного підприємства на деокупованих або прифронтових територіях. 20% — це співфінансування від самого підприємця", — розповів Шмигаль.

Він наголосив, що держава все робить для того, аби люди поверталися, створювали нові підприємства та робочі місця.

"Водночас ухвалені зміни дозволять місцевій владі так само долучитися до співфінансування проєкту переробного підприємства, яке розташоване на території громади", — підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА повідомили, що в місті та області поступово відновлюється економіка. З початку поточного року на Харківщині майже 8 тисяч підприємців відкрили власні справи.