В Украине создали Департамент по предотвращению коррупции: людей призывают к сотрудничеству

Минобороны Украины

Министерство обороны Украины создало Департамент по предотвращению коррупции. Людей призвали сообщать о возможных нарушениях.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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"Министерство обороны Украины призывает общественность обращаться в новосозданный Департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции в случае выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок", — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности директора Сергей Степанян рассказал, что цель Департамента — реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции. По его словам, сейчас происходит перезагрузка и усиление антикоррупционного подразделения Минобороны.

"Его статус уже повышен с Управления до Департамента и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение. Моя задача — реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции. Одним из элементов работы на системном уровне мы видим более тесное взаимодействие с общественностью. Министром обороны внедряется реформа оборонных закупок, принято решение по обеспечению прозрачности в закупках. В общем, призываю всех. Военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию", — подчеркнул Степанян.

Напомним, бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, уволенный после коррупционного скандала, отвергает подозрение силовиков в лоббизме некачественных закупок. Он уверяет, что руководство не высказывало ему претензий к работе.

Также мы писали, что депутаты Верховной Рады Украины поддержали обнародование цен закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.