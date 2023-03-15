В Україні створили Департамент з питань запобігання корупції: людей закликають до співпраці
Міністерство оборони України створило Департамент з питань запобігання корупції. Людей закликали повідомляти про можливі порушення.
Про це повідомляє Міноборони України.
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Деталі
"Міністерство оборони України закликає громадськість звертатися до новоствореного Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель", — йдеться у повідомленні.
Виконувач обов‘язків директора Сергій Степанян розповів, що мета Департаменту — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. За його словами, зараз відбувається перезавантаження та посилення антикорупційного підрозділу Міноборони.
"Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу. Моє завдання — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях.
Загалом, закликаю усіх. Військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів і активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію", — наголосив Степанян.
Нагадаємо, колишній заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, звільнений після корупційного скандалу, відкидає підозру силовиків у лобізмі неякісних закупівель. Він запевняє, що керівництво не висловлювало йому претензій до роботи.
Також ми писали, що депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали оприлюднення цін закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.