В Украине создали сайт для детей о минной опасности

Специалисты рассказали о случаях минирования вещей, привлекающих внимание детей

Украина вошла в список стран, наиболее загрязненных минами. Взрывоопасные предметы повлекли 75 жертв среди детей в период с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года. Детский фонд ООН, Министерство образования и науки Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел создали сайт "Все о минной опасности".

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Состоянием на 17 февраля в Украине оставалось около 174 000 км2 загрязненных минами и другими взрывоопасными предметами территорий. Специалисты рассказали о случаях минирования вещей, которые привлекают внимание детей. Это представляет большую угрозу для жизни.

"30% нашего государства загрязнены. Речь идет о сотнях тысяч разного взрывоопасного железа. Дети являются особой группой риска, ведь их любопытство или невнимательность могут стоить им жизни. Поэтому сейчас чрезвычайно важно обучать детей и их родителей правилам минной безопасности", — сказал директор Департамента предотвращения чрезвычайным ситуациям ГСЧС Украины Александр Чекрыгин.

Новый сайт "О минной опасности" содержит четыре раздела:

Для родителей;

для учителей;

для подростков;

для детей.

В каждом из них можно узнать информацию о разновидностях мин и правилах поведения.

"К сожалению, сегодня украинские дети разного возраста, в том числе самые молодые, для обеспечения безопасности собственной жизни должны быть знакомы с предметами, которые изучают в старших классах школы. Прежде всего родители должны рассказать об обращении с подозрительными вещами. Со своей стороны воспитатели и учителя научат детей правилам минной безопасности и обращения с подозрительными предметами. Благодаря активному и слаженному сотрудничеству с Детским фондом ООН в Украине специальные уроки будут внесены в учебную программу. В простой и доступной форме учителя смогут объяснить подросткам и малышам, как обезопасить свою жизнь от мин и снарядов", — подчеркнул министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Перейти на сайт "Все о минной опасности" можно по ссылке.

Напомним, в Херсонской области автомобиль с мирными людьми взорвался на российской мине. От полученных ранений двое мужчин погибли на месте.