В Україні створили сайт для дітей про мінну небезпеку

Фахівці розповіли про випадки мінування речей, які привертають увагу дітей

Україна увійшла до переліку країн, які найбільше забруднені мінами. Вибухонебезпечні предмети спричинили 75 жертв серед дітей у період з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року. Дитячий фонд ООН, Міністерство освіти і науки України, Державна служба з надзвичайних ситуацій та Міністерство внутрішніх справ створили сайт "Все про мінну небезпеку".

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Станом на 17 лютого в Україні залишалося близько 174 000 км2 забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами територій. Фахівці розповіли про випадки мінування речей, які привертають увагу дітей. Це становить велику загрозу для життя.

"30% нашої держави забруднені. Йдеться про сотні тисяч різного вибухонебезпечного заліза. Діти є особливою групою ризику, адже їхня цікавість чи неуважність можуть коштувати їм життя. Тому зараз надзвичайно важливо навчати дітей та їхніх батьків правил мінної безпеки", — сказав директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.

Новий сайт "Про мінну небезпеку" містить чотири розділи:

Для батьків;

для вчителів;

для підлітків;

для дітей.

У кожному з них можна дізнатися інформацію про різновиди мін та правила поводження.

"На жаль, сьогодні українські діти різного віку, в тому числі наймолодші, для убезпечення власного життя мають бути обізнаними з предметами, які вивчають у старших класах школи. Передусім батьки мають розповісти про поводження з підозрілими речами. Зі свого боку вихователі та вчителі навчать дітей правил мінної безпеки та поводження з підозрілими предметами. Завдяки активній та злагодженій співпраці з Дитячим фондом ООН в Україні спеціальні уроки будуть внесені до навчальної програми. У простій і доступній формі вчителі зможуть пояснити підліткам і малечі, як убезпечити своє життя від мін і снарядів", — наголосив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Перейти на сайт "Все про мінну небезпеку" можна за посиланням.

Нагадаємо, у Херсонській області автомобіль з мирними людьми підірвався на російській міні. Від отриманих поранень двоє чоловіків загинули на місці.