В Украине создают Национальный корпус крымскотатарского языка

Крымскотатарский флаг в столице Украины. Фото: УНИАН

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины объявило о запуске проекта создания Национального корпуса крымскотатарского языка (НККМ), который будет представлять собой онлайн-платформу с открытой базой данных, содержащей учебно-образовательные, научные и другие материалы на крымскотатарском языке.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Целью проекта является поддержание и развитие крымскотатарского языка, который был внесен в список языков, находящихся под серьезной угрозой ЮНЕСКО.

"Сбор печатных и электронных текстов на крымскотатарском языке для создания организации начался в октябре прошлого года, и за почти 7 месяцев в каталог было внесено более 800 материалов от более чем 200 авторов. Среди них — произведения крымскотатарских авторов, газеты, журналы, учебники, научные статьи и международно-правовые документы", — говорится в сообщении.

Общее количество проработанных печатных страниц превысило 70 тысяч, и более 50% материалов уже прошли процесс распознавания и форматирования.

Разработка программного обеспечения для платформы Корпуса находится в процессе тестирования, и после его завершения эти материалы будут загружены на платформу. Этот проект станет важным шагом для распространения крымскотатарского языка и обеспечения его устойчивого развития, так как он поможет сохранить и расширить доступ к материалам на этом языке.

Напомним, что российские захватчики усиливают контрдиверсионный режим во временно оккупированном Крыму. Они решили сделать главный акцент на преследовании крымских татар.