В Україні створюють Національний корпус кримськотатарської мови

Кримськотатарський прапор у столиці України. Фото: УНІАН

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголосило про запуск проєкту створення Національного корпусу кримськотатарської мови (НККМ), який буде онлайн-платформою з відкритою базою даних, що містить навчально-освітні, наукові та інші матеріали кримськотатарською мовою.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Метою проекту є підтримка та розвиток кримськотатарської мови, яка була внесена до списку мов, що знаходяться під серйозною загрозою ЮНЕСКО.

"Збір друкованих та електронних текстів кримськотатарською мовою для створення організації розпочався у жовтні минулого року, і за майже 7 місяців до каталогу було внесено понад 800 матеріалів від понад 200 авторів. Серед них — твори кримськотатарських авторів, газети, журнали, підручники, наукові статті та міжнародно-правові документи", — йдеться у повідомленні.

Загальна кількість опрацьованих друкованих сторінок перевищила 70 тисяч, і понад 50% матеріалів уже пройшли процес розпізнавання та форматування.

Розробка програмного забезпечення для платформи Корпусу знаходиться в процесі тестування, і після його завершення матеріали будуть завантажені на платформу. Цей проєкт стане важливим кроком для поширення кримськотатарської мови та забезпечення її сталого розвитку, оскільки він допоможе зберегти та розширити доступ до матеріалів цією мовою.

Нагадаємо, що російські загарбники посилюють контрдиверсійний режим у тимчасовоокупованому Криму. Вони вирішили наголосити на переслідуванні кримських татар.