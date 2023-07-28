В Украине будут судить экс-руководителя ГП "Антонов" из-за уничтожения самолета "Мрия"

Уничтоженная "Мрия". Фото: Вечерний Киев

В Украине будут судить бывшего главу ГП "Антонов", виновного в уничтожении самолета "Мрия". Прокурорами направлен в суд обвинительный акт по факту служебной халатности.

Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

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Отмечается, что экс-служащий не смог сохранить имущество из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей.

"В результате этого транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны — аэродрома АТП "Антонов" в пгт. Гостомель Киевской области", — говорится в сообщении.

Уничтоженный самолет "Мрия". Фото: Алексей Самсонов/Вечерний Киев

Ущерб для государства

Из-за обстрелов российских оккупантов самолет был уничтожен. Ущерб государству составляет почти 8,5 миллиарда гривен.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Напомним, бои за аэродром в Гостомеле продолжались с 24 февраля 2022 по 31 марта. Аэродром содержали бойцы Нацгвардии и Главного управления разведки Минобороны. Защитники противостояли "элитным" подразделениям десантных войск РФ и, удержав аэродром, предотвратили захват Киева оккупантами.