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В Україні судитимуть екскерівника ДП "Антонов" через знищення літака "Мрія"

28 липня 2023 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні судитимуть екскерівника ДП "Антонов" через знищення літака "Мрія"
Знищена "Мрія". Фото: Вечірній Київ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні будуть судити колишнього очільника ДП "Антонов", який винний у знищенні літака "Мрія". Прокурорами скеровано до суду обвинувальний акт щодо факту службової недбалості. 

Про це пише Офіс Генерального прокурора.

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Зазначається, що ексслужбовець не зміг зберегти майно через те, що неналежно виконував свої обов'язки. 

"Внаслідок цього транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення рф на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони — аеродрому АТП "Антонов" у смт. Гостомель Київської області", — йдеться у повідомленні.

Знищений літак
Знищений літак "Мрія". Фото: Олексій Самсонов/Вечірній Київ

Збитки для держави

Через обстріли російських окупантів літак був знищений. Збитки державі становлять майже 8,5 мільярдів гривень.

Нині обвинувачений знаходиться під вартою. 

Нагадаємо, бої за аеродром у Гостомелі тривали з 24 лютого 2022 року по 31 березня. Летовище утримували бійці Нацгвардії та Головного управління розвідки Міноборони. Захисники протистояли "елітним" підрозділам десантних військ РФ та, утримавши аеродром, запобігли захопленню Києва окупантами.

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