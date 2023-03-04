В Украине приняли Антикоррупционную программу: что это значит

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Правительство Украины утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025. В этой программе содержатся меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных областях общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Антикоррупционная программа

В правительстве понимают, что такой важный документ должен оставаться открытым для предложений и дополнений. Поэтому они намерены работать с Парламентом, другими заинтересованными сторонами и руководителями антикоррупционных органов, чтобы обеспечить максимальную эффективность программы.

Кроме того, Комиссия определила и подала в КМУ свои предложения относительно трех финалистов отбора на должность директора НАБУ, поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит директора бюро.

Напомним, что в начале февраля была сформирована инициативная рабочая группа по наработке положения для будущего Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Уже в ближайшие дни начнется ее формирование.