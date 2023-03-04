В Україні ухвалили Антикорупційну програму: що це означає
Уряд України затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом для реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025. Ця програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних галузях суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Антикорупційна програма
В уряді розуміють, що такий важливий документ має залишатися відкритим для пропозицій та доповнень. Тому вони мають намір працювати з Парламентом, іншими зацікавленими сторонами та керівниками антикорупційних органів, щоб забезпечити максимальну ефективність програми.
Крім того, Комісія визначила та подала до КМУ свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на посаду директора НАБУ, тому уряд на найближчому засіданні затвердить директора бюро.
Нагадаємо, що на початку лютого було сформовано ініціативну робочу групу з напрацювання положення для майбутньої Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Вже найближчими днями розпочнеться її формування.