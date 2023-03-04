Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Україні ухвалили Антикорупційну програму: що це означає arrow

В Україні ухвалили Антикорупційну програму: що це означає

4 березня 2023 16:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уряд України затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом для реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025. Ця програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних галузях суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Антикорупційна програма

В уряді розуміють, що такий важливий документ має залишатися відкритим для пропозицій та доповнень. Тому вони мають намір працювати з Парламентом, іншими зацікавленими сторонами та керівниками антикорупційних органів, щоб забезпечити максимальну ефективність програми.

Крім того, Комісія визначила та подала до КМУ свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на посаду директора НАБУ, тому уряд на найближчому засіданні затвердить директора бюро.

Нагадаємо, що на початку лютого було сформовано ініціативну робочу групу з напрацювання положення для майбутньої Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Вже найближчими днями розпочнеться її формування.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:56 Окупанти завдали 16 ударів по мирному населенню: які регіони обстріляв ворог

18:55 Вдвічі більше танків: Пристайко розповів про допомогу від Великої Британії

Новина з відео

18:40"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

Ексклюзив

18:40Ядерний шантаж: чи наважиться росія завдати удару, — воєнний експерт

18:25 Колумбія відправить "кокаїнових бегемотів" до Індії та Мексики, щоб контролювати їхню популяцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:23 Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад: швидке відновлення — символ нашої незламності

Новина з фото

18:02 Блогерку Ксюшу Манекен нагородили в ГУР: в мережі розгорівся скандал

18:00 На Місяці може з’явитися власний часовий пояс: що це означає

18:00 Понад сотня одеських медиків були мобілізовані

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Новина з відео

18:40"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

Новина з відео

18:23 Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад: швидке відновлення — символ нашої незламності

Новина з відео

16:40 Вийшов трейлер гри RPG The Thaumaturge про захоплену росією Польщу

Новина з відео

16:00 Літній сезон: вільних пляжів в Одесі стає все менше

Новина з відео

14:59 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:47 На Сонці стався великий спалах: чим це небезпечно

Новина з відео

13:18 Скільки українців скористалися чат-ботом "єВорог": у Мінцифрі назвали шокуючі цифри

Новина з відео

12:25 В Одесі горів мініготель: є постраждалі

Новина з відео

12:11 Лаврова публічно висміяли на конференції в Індії: що вигадали в рф цього разу

Новина з відео

12:07 Прикордонники знищили у Бахмуті 25 окупантів: що відомо

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

16:44Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1

Актуальне по темі

None 4 Березень 19:00

Окупанти завдали 16 ударів по мирному населенню: які регіони обстріляв ворог

None 4 Березень 18:55

Вдвічі більше танків: Пристайко розповів про допомогу від Великої Британії

None 4 Березень 19:08

"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

None 4 Березень 19:05

Ядерний шантаж: чи наважиться росія завдати удару, — воєнний експерт

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB