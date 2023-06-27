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В Украине правительство официально отменит действие карантина с 1 июля

27 июня 2023 19:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Украине правительство официально отменит действие карантина с 1 июля
Врач в защитном костюме из-за пандемии COVID-19. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Действие карантина в связи с масштабной пандемией COVID-19 завершится 1 июля 2023 года. Карантинные ограничения продолжались 3 года и 3 месяца.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Правительство утвердило, что с 1 июля текущего года завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

"COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей. За период пандемии мы отработали механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны. Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами", — отметил Денис Шмыгаль.

 

В Украине правительство официально отменит карантин с 1 июля. Фото: Денис Шмыгаль

Украинский премьер также поблагодарил медиков, которые все эти годы боролись со страшной пандемией, а сейчас помогают в условиях полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы писали, что в Великобритании у природного заповедника в Нью-Форесте нашли коробки с тысячами неиспользованных масок для лица. Находка была обнаружена на заседании Совета графства Хэмпшир, где стало известно о "широкомасштабном" засорении.

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