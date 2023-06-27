Лікар у захисному костюмі через пандемію COVID-19. Фото: google.com

Дія карантину у звʼязку з масштабної пандемією COVID-19 завершиться 1 липня 2023 року. Карантинні обмеження тривали 3 роки та 3 місяці.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

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Карантин завершиться 1 липня 2023 року

Уряд затвердив, що з 1 липня поточного року завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу.

"COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей. За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами", — зазначив Денис Шмигаль.

В Україні уряд офіційно скасує дію карантину з 1 липня. Фото: Денис Шмигаль

Український премʼєр також подякував медикам, які всі ці роки боролись із страшною пандемією, а зараз невпинно допомагають в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Великій Британії біля природного заповідника у Нью-Форесті знайшли коробки з тисячами невикористаних масок для обличчя. Знахідка була виявлена на засіданні Ради графства Гемпшир, де стало відомо про "широкомасштабне" засмічення.