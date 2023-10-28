В Украине заключенные начали работать шахтерами
28 октября 2023 14:49
Украинские шахтеры. Фото: Reuters
В Украине стали привлекать заключенных к работе на угледобывающих предприятиях. Таким образом, удастся повысить энергобезопасность страны, а люди получают рабочие места на период срока заключения.
Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.
Читайте также:
Работа заключенных на шахтах
"Энергетическая безопасность - в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами", — написал он.
Министр назвал преимущества такого решения:
- восполняется дефицит рабочей силы;
- заключенные получают навыки, позволяющие трудоустроиться в будущем;
- они получают приличную зарплату, позволяющую выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, уплачивать налоги и наполнять бюджетный спецфонд (на личные нужды тоже остается часть);
- добытый уголь - гарантия нашей энергетической безопасности (10 человек добывают 25 тонн в смену);
- никаких проблем с бронированием.
Напомним, что сегодня, 28 октября, в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв метана в шахте имени Костенко. В результате известно о минимум 21 погибшем.
Читайте Новини.LIVE!