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В Украине заключенные начали работать шахтерами

28 октября 2023 14:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине заключенные начали работать шахтерами
Украинские шахтеры. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине стали привлекать заключенных к работе на угледобывающих предприятиях. Таким образом, удастся повысить энергобезопасность страны, а люди получают рабочие места на период срока заключения.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

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"Энергетическая безопасность - в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами", — написал он.

Министр назвал преимущества такого решения:

  • восполняется дефицит рабочей силы;
  • заключенные получают навыки, позволяющие трудоустроиться в будущем;
  • они получают приличную зарплату, позволяющую выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, уплачивать налоги и наполнять бюджетный спецфонд (на личные нужды тоже остается часть);
  • добытый уголь - гарантия нашей энергетической безопасности (10 человек добывают 25 тонн в смену);
  • никаких проблем с бронированием.

Напомним, что сегодня, 28 октября, в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв метана в шахте имени Костенко. В результате известно о минимум 21 погибшем.

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