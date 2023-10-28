В Украине заключенные начали работать шахтерами

Украинские шахтеры. Фото: Reuters

В Украине стали привлекать заключенных к работе на угледобывающих предприятиях. Таким образом, удастся повысить энергобезопасность страны, а люди получают рабочие места на период срока заключения.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

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"Энергетическая безопасность - в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами", — написал он.

Министр назвал преимущества такого решения:

восполняется дефицит рабочей силы;

заключенные получают навыки, позволяющие трудоустроиться в будущем;

они получают приличную зарплату, позволяющую выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, уплачивать налоги и наполнять бюджетный спецфонд (на личные нужды тоже остается часть);

добытый уголь - гарантия нашей энергетической безопасности (10 человек добывают 25 тонн в смену);

никаких проблем с бронированием.

Напомним, что сегодня, 28 октября, в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв метана в шахте имени Костенко. В результате известно о минимум 21 погибшем.