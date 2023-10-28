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В Україні в'язні почали працювати шахтарями, — Малюська

28 жовтня 2023 14:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні в'язні почали працювати шахтарями, — Малюська
Українські шахтарі. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні почали залучати ув'язнених до роботи на вуглевидобувних підприємствах. Таким чином вдасться підвищити енергобезпеку країни, а люди отримують робочі місця на період терміну ув'язнення.

Про це повідомив голова Мін’юсту Денис Малюська.

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"Енергетична безпека — у надійних руках! Наші ув'язнені почали працювати шахтарями", — написав він.

Міністр назвав переваги такого рішення:

  • заповнюється дефіцит робочої сили;
  • вʼязні отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому;
  • вони отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд (на особисті потреби теж залишається частина);
  • добуте вугілля — гарантія нашої енергетичної безпеки (10 осіб добувають 25 тонн за зміну);
  • жодних проблем із бронюванням.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 жовтня, в Карагандинській області Казахстану стався вибух метану в шахті імені Костенка. Внаслідок відомо про щонайменше 21 загиблого.

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