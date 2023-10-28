В Україні в'язні почали працювати шахтарями, — Малюська

Українські шахтарі. Фото: Reuters

В Україні почали залучати ув'язнених до роботи на вуглевидобувних підприємствах. Таким чином вдасться підвищити енергобезпеку країни, а люди отримують робочі місця на період терміну ув'язнення.

Про це повідомив голова Мін’юсту Денис Малюська.

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"Енергетична безпека — у надійних руках! Наші ув'язнені почали працювати шахтарями", — написав він.

Міністр назвав переваги такого рішення:

заповнюється дефіцит робочої сили;

вʼязні отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому;

вони отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд (на особисті потреби теж залишається частина);

добуте вугілля — гарантія нашої енергетичної безпеки (10 осіб добувають 25 тонн за зміну);

жодних проблем із бронюванням.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 жовтня, в Карагандинській області Казахстану стався вибух метану в шахті імені Костенка. Внаслідок відомо про щонайменше 21 загиблого.