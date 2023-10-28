В Україні в'язні почали працювати шахтарями, — Малюська
28 жовтня 2023 14:49
Українські шахтарі. Фото: Reuters
В Україні почали залучати ув'язнених до роботи на вуглевидобувних підприємствах. Таким чином вдасться підвищити енергобезпеку країни, а люди отримують робочі місця на період терміну ув'язнення.
Про це повідомив голова Мін’юсту Денис Малюська.
Читайте також:
Робота ув'язнених на шахтах
"Енергетична безпека — у надійних руках! Наші ув'язнені почали працювати шахтарями", — написав він.
Міністр назвав переваги такого рішення:
- заповнюється дефіцит робочої сили;
- вʼязні отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому;
- вони отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд (на особисті потреби теж залишається частина);
- добуте вугілля — гарантія нашої енергетичної безпеки (10 осіб добувають 25 тонн за зміну);
- жодних проблем із бронюванням.
Нагадаємо, що сьогодні, 28 жовтня, в Карагандинській області Казахстану стався вибух метану в шахті імені Костенка. Внаслідок відомо про щонайменше 21 загиблого.
Читайте Новини.LIVE!